Комитет Госдумы одобрил отмену НДС для социальных услуг от негосударственных организаций

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, освобождающий от НДС услуги негосударственных социально-ориентированных организаций, а также законопроект о бюджетных субсидиях на исполнение социальных услуг для их исполнителей. Госдума рассмотрит законопроекты на пленарном заседании 5 марта.

Документы были инициированы правительством РФ, они являются сопутствующими к законопроекту "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", который был принят ранее Госдумой в первом чтении. Соответствующий поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК) РФ и в Бюджетный кодекс.

Законопроект о социальном заказе направлен на повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также создание равных условий в части финансового обеспечения оказания таких услуг в социальной сфере для государственных и негосударственных социально-ориентированных организаций. При этом в настоящее время при оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере негосударственные организации находятся в заведомо неравных условиях с государственными (муниципальными) учреждениями, говорится в пояснительной записке.

Сейчас оказание услуг учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, которое финансируется из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, не признается объектом налогообложения и освобождено от НДС. Тогда как в отношении оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для организаций иной организационно-правовой формы такого освобождения от НДС не установлено.

Законопроект выводит из объекта обложения НДС операции по оказанию государственных (муниципальных) услуг в соответствии с соглашениями о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Норма позволит создать равные условия налогообложения при оказании государственных (муниципальных) услуг как для государственных учреждений, так и для негосударственных социально-ориентированных организаций, указывают в правительстве.

Другим законопроектом предлагается ввести в Бюджетный кодекс новый вид бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, что позволит при необходимости перераспределить бюджетные средства между исполнителями услуг. Законопроектом предлагается установить виды предоставляемых субсидий и порядок их предоставления. Также предлагается установить возможность принятия долгосрочных бюджетных обязательств на основании соглашений, заключаемых в целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа в случае, если срок оказания государственной (муниципальной) социальной услуги, установленный законодательством РФ, превышает срок бюджетного планирования.