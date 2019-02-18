Минфин до конца февраля определит банки-организаторы для выпуска евробондов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ до конца февраля определит банки-организаторы для нового выпуска суверенных еврооблигаций, сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Думаю, да. Это решение министра, которое должно быть соответствующим образом оформлено", - сказал Вышковский, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Минфин завершить отбор банков-агентов до конца февраля.

В январе замминистра финансов РФ Сергей Сторчак говорил, что министерство проводит подготовку к размещению евробондов. При этом Минфин еще не решил, в какой валюте будут размещены облигации.

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