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Национальный перестраховщик может выплатить ЦБ дивиденды 20-25% прибыли за 2018 год

Окончательное решение пока не принято, вопрос дивидендов должен рассматривать набсовет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) по итогам 2018 года может выплатить своему акционеру Банку России дивиденды в размере ориентировочно 20-25% от чистой прибыли, сообщил журналистам президент РНПК Николай Галушин.

Он подчеркнул, что решение еще не принято. Вопрос дивидендов должен рассматривать наблюдательный совет.

"[Думаю, что] 20-25% мы заплатим", - сказал он. Чистая прибыль РНПК по итогам 2018 года составила 1,796 млрд рублей (неаудированные данные) против 89 млн рублей по итогам 2017 года. В прошлом году РНПК заплатила дивиденды в размере 25% от прибыли - 23,43 млн рублей, добавила зампред правления РНПК Ольга Крымова.

О нацперестраховщике

РНПК создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, которые из-за санкций стало невозможно перестраховать за рубежом. По закону коммерческие страховщики должны предлагать РНПК 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование, санкционные риски РНПК обязана принять в доле не менее 10%.

Оплаченный капитал компании составляет 21 млрд рублей, объявленный - 71 млрд рублей. На разницу ЦБ предоставил РНПК материнскую гарантию, который нацперестраховщик может воспользоваться на случай крупных санкционных убытков. Пока финансовой поддержкой компания не пользовалась.

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