Орешкин: ближайший межправсовет ЕАЭС примет решения по ЗСТ с Сербией и Сингапуром

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Решения по запуску зон свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Сингапуром, а также с Сербией должны быть приняты на ближайшем межправсовете ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы работаем и с Сингапуром, и с Сербией, и с рядом других стран в активной фазе [переговоров] находимся. У нас стоит задача завершить переговоры с Сингапуром до середины года, с Сербией мы находимся "на выходе". На ближайшем межправсовете ЕАЭС эти решения будут приняты", - сказал он.

Орешкин отметил, что сейчас внутри ЕАЭС в отношении Сербии и Сингапура обсуждаются тарифы, квоты по разным группам товаров и другие параметры, которые лягут в основу ЗСТ. "Мы надеемся, что эти развилки устроят все страны "пятерки" (ЕАЭС - прим. ТАСС) - добавил министр.

Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, Россия рассчитывает в ближайшее время выйти на соглашения о ЗСТ с Израилем, Сингапуром, Индией, Египтом, Ираном. Ранее была заключена ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом.

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