Около 5 тыс. чиновников из Крыма и Севастополя пройдут обучение за счет ФЦП в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Средства на обучение 5 тыс. государственных и муниципальных служащих в 2019 году предусмотрены в федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП.

"Федеральная целевая программа призвана построить современную инфраструктуру и создать в регионе новую экономику. Но новая экономика строится не только на инфраструктуре, но и на человеческом капитале. Именно поэтому в этом году в рамках ФЦП стартуют программы обучения 5 тыс. крымских и севастопольских государственных и муниципальных служащих", - приводятся в сообщении слова гендиректора дирекции по управлению ФЦП Андрея Никитченко.

В дирекции отметили, что всего по соглашениям с Министерством экономического развития РФ в этом году Республике Крым из федерального бюджета выделено 91,86 млрд рублей, Севастополю - 18,99 млрд рублей.

Уточняется, что регионы получают субсидии по ФЦП в начале каждого года, средства позволят профинансировать мероприятия программы. В 2019 году в Севастополе будет вестись работа по 118 проектам, планируется к вводу в эксплуатацию 33 объекта. В Крыму работы ведутся по 222 объектам ФЦП, к вводу запланированы 46 объектов.

По данным дирекции, крупнейшими объектами по объему финансирования в 2019 году в Севастополе станут участки трассы "Таврида", канализационно-очистные сооружения (КОС) "Южные", онкодиспансер и больница скорой помощи. В Крыму это тоже этапы трассы "Таврида", а также железнодорожная часть Крымского моста, объекты для обеспечения водой восточного Крыма, медицинский центр имени Н. А. Семашко в Симферополе и дорога Симферополь - Евпатория - Мирный.

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".