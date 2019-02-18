Sky: Honda намерена закрыть предприятие в Британии на фоне неопределенности из-за Brexit

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Honda готовится объявить о закрытии своего предприятия в Великобритании, что приведет к потере 3,5 тыс. рабочих мест. Об этом информировал в понедельник телеканал Sky News.

По его информации, единственное предприятие японского концерна, действующее в городе Суиндоне на юго-западе Англии, может быть закрыто в 2022 году на фоне неопределенности условий, в которых страна окажется в марте этого года. По данным Sky News, заявление на этот счет может быть сделано уже во вторник утром. В компании Honda эту информацию телеканалу не стали комментировать.

Ранее автомобилестроительная компания Ford предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о том, что может перенести производство из Соединенного Королевства в случае, если страна покинет ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем. А британская компания Jaguar Land Rover заявила о планах остановить на несколько дней производство в апреле из-за неопределенности, которую несет в себе предстоящий выход страны из состава ЕС.

Brexit намечен на 29 марта. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР) и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.