Минприроды намерено привлечь ВЭБ.РФ и Сбербанк к инвестированию в проект "Чистый воздух"

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Минприроды рассматривает ВЭБ.РФ и Сбербанк в качестве партнера по привлечению инвестиций в проект "Чистый воздух". Об этом сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"По "Чистому воздуху" (в качестве привлечения финансирования и партера - прим. ТАСС) мы рассматриваем не только ВЭБ, мы рассматриваем и Сбербанк. У нас есть предложения от банков, которые хотят проводить соучастие в этих проектах в виде той же проектной группы, проектного офиса. Они сегодня уже участвуют в процессах", - сказал он.

"Речь идет о том, чтобы мы меньше потратили денежных средств бюджетных и больше привлеченных", - отметил он.