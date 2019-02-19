Reuters: три человека покинули состав руководства американской "дочки" PDVSA

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Три человека, назначенных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в состав руководства компании Citgo Petroleum - действующей в США "дочкой" венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Они не уточнили имен уволенных. Агентство также не раскрывает, когда это решение было принято и когда вступит в силу.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью телеканалу Euronews, вышедшем в эфир в понедельник, заявил, что парламент страны рассчитывает в ближайшие дни получить контроль над Citgo Petroleum. Ранее Reuters сообщило, что парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров PDVSA, а также директоров ее дочерней компании в США. Временными членами совета директоров Citgo, по версии оппозиционного парламента, назначены Луиса Паласиос, Анхель Ольмета, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Рик Эсснер и Андрес Падилья.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.