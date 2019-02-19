"Ъ": минкомсвязь предлагает оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь хочет оборудовать таксофоны, находящиеся в российских населенных пунктах, системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова.

Таксофоны могут оснастить сиренами, средствами голосового и визуального оповещения и стробоскопами, передает издание его слова. Ведомство предлагает финансировать проект из резерва универсального обслуживания, в который операторы связи ежегодно отчисляют 1,2% выручки, пишет "Коммерсант". Из этого же резерва финансируются пункты коллективного доступа в интернет, от которых министерство предлагает отказаться в связи с их низкой популярностью.

Окончательного варианта нового функционала телефонных аппаратов пока не существует, решение по запуску проекта не принято, добавил Иванов. На конец прошлого года в России насчитывалось 147,7 тыс. таксофонов, сообщает газета со ссылкой на данные Россвязи. В Россвязи поддерживают модернизацию общественных телефонов, однако подчеркивают, что для этого потребуются изменения в законодательстве.