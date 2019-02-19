Банки РФ потеряли 3 млрд рублей из-за хакерских атак за последние два года

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ущерб от хакерских атак в финансовой сфере России за последние пару лет составил 3 млрд рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

"За последний период времени мы констатирует факт улучшения ситуации. Согласно статистике, за восемь месяцев 2018 года доля успешных атак снижается, как и ущерб от них <...> Однако цифровая уязвимость банковской сферы еще весьма ощутима. По экспертным оценкам, за последние пару лет хакеры нанесли финансовой сфере России ущерб в размере 3 млрд рублей", - сказала она.

Также Бокова добавила, что на информационную безопасность РФ в ближайшие шесть лет планируется выделить более 30 млрд рублей.