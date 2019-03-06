Рынок российского экспорта услуг превысил $65 млрд по итогам 2018 года

Объем экспорта услуг РФ превысил $65 млрд по предварительным итогам 2018 года, что более чем на $7 млрд выше результатов прошлого года. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.

Локомотивом развития является транспортный комплекс, отметили в РЭЦ, затем идут телекоммуникации, развивается строительство на больших зарубежных проектах с участием российских компаний, перспективна сфера туризма.

Дальнейшее развитие экспорта услуг эксперты, представители бизнеса и органов власти обсуждали в Москве в рамках сессии "Отраслевые стратегии и планы развития экспорта услуг", организованной Министерством экономического развития и РЭЦ. Гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что экспорт услуг гораздо выгоднее для страны и компаний, чем поставка товаров, т. к. налоги на добавленную стоимость остаются внутри страны. Поставка услуг позволяет экономике страны зарабатывать примерно в два раза больше, чем при экспорте товаров, где добавленная стоимость составляет около 3%.

Конкурентное преимущество экспорта услуг также отметил замминистра экономического развития Тимур Максимов: "Экспорт услуг и вообще услуги – это та сфера, где доля добавленной стоимости, особенно в отдельных секторах, в конечном выпуске максимальна. Чем выше доля добавленной стоимости, тем на более сложных уровнях и рынках вы конкурируете и тем более высокий уровень заработной платы можете предложить человеку, который работает в этом секторе".

От товаров к комплексным решениям

Андрей Слепнев отметил, что спросом пользуется уже не столько конкретный товар, сколько комплексное решение, которое предполагает поставку оборудования, программного обеспечения для работы специалистов, сопровождение и, конечно, финансовый пакет. Такие решения, по его словам, являются наиболее востребованными и эффективными для международного сотрудничества: "Интересны не турбины, а обеспечение электроэнергией: строительство станций, сети, эксплуатация - решение в комплексе. Интересны не датчики, которые делают многие страны для умного города или умной экономики, - интересует комплексное решение, которое включает материальную часть, услуги, эксплуатацию, обучение персонала и финансовый пакет, - сейчас это имеет наибольшую ценность".

Лидером экспорта остался транспорт

Крупнейшим направлением российского экспорта остаются транспортные услуги. По итогам 2018 года объем экспорта составил $22 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом более чем на $2 млрд. По мнению замминистра экономического развития Тимура Максимова, стратегическое положение России между двумя экономическими центрами - быстрорастущими Азиатско-Тихоокеанским регионом и европейским рынком - создает предпосылки для дальнейшего развития компаний, осуществляющих грузоперевозки.

"Безусловно, мир уходит в „цифру“, но физическое потребление никто никогда не отменит. Товары будут перемещаться, их кто-то должен будет перевозить, нужны транспортные коридоры. Чем комфортнее мы сделаем среду для транспортных компаний, грузоотправителей и получателей, тем больше будет возможностей пользоваться именно нашей юрисдикцией для соответствующих перемещений, транзита", - сказал Максимов.

В ближайшие годы в планах Минэкономразвития Максимов назвал развитие инфраструктуры, обеспечение технологической поддержки, развитие мультимодальных перевозок с использованием разных видов транспорта и транзитных режимов, которые позволят существенно повысить скорость и в то же время снизить стоимость услуг.

Экспорт IT обогнал импорт

Впервые в истории российский экспорт услуг в сфере IT превысил импорт в 2018 году. По материалам Центробанка, в первой половине года объем продаж составил $2,55 млрд, объем закупок - $2,52 млрд. Тенденция к перелому наметилась благодаря усилиям отечественных IT-компаний на внешних рынках и программе импортозамещения иностранного ПО.

"Российскими IT-услугами очень активно пользуются Западная Европа и США, то есть те экономики, где цифровое развитие находится на довольно высоких уровнях. Зная силу отечественной школы программистов, они активно принимают на подрядные работы российские организации. Мы видим в этом дополнительный потенциал, потому что сейчас есть некие бюрократические барьеры и преграды, которые нужно устранить, чтобы активнее продавать IT-продукты на Запад", - пояснил Тимур Максимов.

Андрей Слепнев отметил, что высокотехнологичным компаниям, которые продают услуги через интернет, бывает сложно иметь на руках физический пакет документов, традиционный для офлайн-бизнеса. Чтобы упростить работу IT-бизнеса в РФ, в 2018 году был принят ряд изменений в валютном законодательстве. "Также многих останавливает несовершенство валютного контроля. Сейчас ЦБ отрапортовал, что внес изменения в инструкции. Теперь необходимо понять, как работают новые регламенты и реакцию со стороны бизнеса", - сказал Слепнев.

Преодоление внутренних барьеров

Одним из основных препятствий для российского экспорта на сессии "Отраслевые стратегии и планы развития экспорта услуг" представители государства и бизнеса назвали законодательство в области начисления НДС. При экспорте из других стран НДС возвращается, а в РФ этого или не происходит, или совершается с огромными трудозатратами, заметил Андрей Слепнев. По его оценке, такая модель налогообложения приводит к тому, что отечественные компании проигрывают в цене порядка 20%.

"Основные вызовы в области экспорта услуг связаны с регулированием. Многие компании испытывают трудности в части налогового режима, валютного и визового законодательства. Все эти вопросы РЭЦ планирует решить в рамках национального проекта. Помимо общих мер, есть значительная часть отраслевого регулирования в рамках строительства и оказания услуг иностранным гражданам", - сказал Андрей Слепнев.

В рамках стратегической сессии экспортеры и представители государственных органов разработали ряд мер, которые позволят усилить рынок отечественных услуг за рубежом. Среди самых эффективных предложений участники сессии отметили реформирование законодательства в области начисления НДС и налоговых вычетов, минимизацию рисков нарушения валютного законодательства для экспортеров, расширение списка субсидий. Также был сформирован ряд дополнительных мер по упрощению визового режима и экспорта электронных услуг. По словам гендиректора РЭЦ, стратегическая сессия позволила сфокусироваться на наиболее важных проблемах бизнеса и выделить точки приложения усилий в будущем.