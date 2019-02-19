Минсельхоз ввел лимит льготных кредитов для равномерного распределения средств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства ввело предельный объем льготных кредитов на одного субъекта малого и среднего бизнеса, чтобы равномерно распределить объем выделенных на поддержку сельхозпроизводителей средств. Об этом во вторник сказала заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова в ходе 30 съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

"Что мы сделали для льготного кредитования для малых форм, то есть фермеров, кооперативов и предприятий с долей выручки до 120 млн рублей в год? Мы вывели лимиты на одного заемщика в год, предельный объем кредита 400 млн рублей на одного заемщика, чтобы не получилось, что весь лимит забрали два-три заемщика", - сказала она.

"Пришел фермер, подал заявку на кредит - [министерство] автоматически открыло заявку. То есть не нужно ждать, пока мы получим новый транш и накопим количество заявок и начнем кредитовать. Этот реестр малых форм мы открыли по всем направлениям: как по коротким [кредитам], так и по инвестиционным", - пояснила она.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России - негосударственная организация, объединяющая 68 региональных крестьянских союзов и ассоциаций, в которые входит более 93 тыс. фермерских хозяйств. В тридцатом съезде АККОР, который проходит 19-20 февраля в Москве, принимают участие более 700 участников из 70 регионов.