ЦБ обнаружил вывод активов из Международного банка Санкт-Петербурга

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ в Международный банк Санкт-Петербурга (Банк МБСП), у которого в октябре 2018 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк МБСП в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов", - уточнили в ЦБ.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП). Ранее с 15 октября 2018 года регулятор возложил на АСВ функции временной администрации по управлению МБСП сроком на шесть месяцев в связи с неустойчивым финансовым положением банка. Тогда же был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка МБСП сроком на три месяца.

ЦБ отмечал, что проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям - нерезидентам. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам выявило полную утрату банком собственных средств (капитала).