Основатель "Эталона" ушел с поста председателя совета директоров после сделки с "Системой"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Основатель группы "Эталон" Вячеслав Заренков покинул пост председателя совета директоров девелопера после того, как АФК "Система" приобрела 25% акций группы, сообщается в пресс-релизе "Эталона".

"В связи с изменением в акционерной структуре совет директоров группы "Эталон" 19 февраля 2019 года провел заседание в городе Лимассол, Республика Кипр. Вследствие продажи значительной доли представители семьи Вячеслава Заренкова вышли из состава совета директоров. Совет директоров принял отставку Вячеслава Заренкова с поста председателя", - говорится в релизе.

Ранее "АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. В релизе девелопера сообщается, что семья Заренкова сохраняет миноритарный пакет акций девелопера в размере 5,7%.

Совет директоров "Эталона" также покинули Дмитрий Заренков, Ольга Шевчук и Антон Шатов. Новым председателем совета избран управляющий партнер АФК "Система" Олег Мубарашкин. Еще одним представителем "Системы" в совете директоров группы "Эталон" стал Сергей Егоров, занимающий должность директора по специальным проектам в АФК "Система". Также в совет директоров вошла бывший министр строительного комплекса Московской области Марина Оглоблина и консультант по доверительному и корпоративному администрированию Анна Хоменко.