Росалкогольрегулирование могут наделить полномочиями по контролю за оборотом медспирта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Антон Силуанов поручил проработать предложения по наделению Росалкогольрегулирования полномочиями по лицензированию производства, хранения и реализации медицинского спирта. Об этом Силуанов сообщил на заседании коллегии Минфина об итогах работы ФНС России, ФТС России, Казначейства России и Росалкогольрегулирования в 2018 году, его слова приводятся в сообщении Минфина.

"Поручил подготовить предложения о наделении Росалкогольрегулирования полномочиями по лицензированию производства, хранению и реализации медицинского спирта и лицензионному контролю в этой сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силуанов также попросил обеспечить особый контроль за производством и оборотом пивоваренной продукции и ее учетом в ЕГАИС.

Сейчас вопросом контроля медицинского спирта занимается Министерство промышленности и торговли.