В Конгрессе начали проверки в связи с планами фирм США построить АЭС в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе аппарата председателя данного комитета Элайджи Каммингса (демократ, от штата Мэриленд).

В документе подчеркивается, что ранее несколько информаторов, личности которых не разглашаются, "выразили глубокие опасения относительно возможных нарушений установленных процедур и законов в связи со спешно осуществляемыми планами по передаче Саудовской Аравии технологий в ядерной сфере". По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии". Указанные представители бизнеса, как утверждается, "неоднократно имели непосредственные контакты с президентом Трампом и администрацией".

В докладе заостряется внимание на том, что передача Эр-Рияду технологий, о которых идет речь, "может позволить Саудовской Аравии производить ядерное оружие". Демократы напоминают, что официальные представители королевства ранее неоднократно публично заявляли о готовности создать такие вооружения, если это сделает Иран.

Как следует из документа, бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, в частности, якобы выступал в поддержку планов американской компании IP3 International по строительству АЭС в Саудовской Аравии. Как полагают законодатели, в числе тех, кто также содействовал проектам такого рода, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и инвестор Томас Бэррак, который является другом американского лидера.

"Дальнейшее расследование необходимо, чтобы установить, соответствуют ли действия, предпринимаемые администрацией Трампа, интересам США в сфере национальной безопасности или направлены на обогащение тех лиц, которые выиграют от возможного изменения внешнеполитического курса страны", - подчеркивается в докладе. Из него следует, что законодатели-демократы уже начали собирать информацию на этот счет. Запросы о предоставлении данных, в частности, были направлены в Белый дом, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ, а также в министерства торговли, энергетики, и финансов США и в некоторые американские компании.

Об убийстве журналиста

Авторы доклада также подчеркивают, что администрация Трампа, по их мнению, недостаточно активно отреагировала на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Ранее ряд СМИ сообщали, что приказ убить журналиста дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.