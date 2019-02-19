Росрыболовство: изменение водных экосистем нужно учитывать при эксплуатации биоресурсов

АГАДИР /Марокко/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Глобальное потепление приводит к серьезным изменениям продуктивности водных биоресурсов. Об этом заявил во вторник вечером в Агадире заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на международной рыбопромышленной конференции "Голубой пояс", посвященной мерам адаптации рыболовства, рыбопромышленной отрасли и аквакультуры к изменениям климата и окружающей среды. Он выступил с докладом на тему "Стабильность рыбной индустрии: от рыбака до потребителя".

"Влияние потепления заметно не только в Арктике и Антарктике, где ежегодно сокращается ледовый покров, но и в других районах Мирового океана. Это приводит к серьезным изменениям продуктивности и состояния водных биоресурсов, а также перераспределению их запасов. В последние годы российские ученые проводили исследования в Атлантике и отметили значительное смещение миграций пелагических рыб, а также значительные колебания продуктивности вод. Это говорит о серьезных перестройках, происходящих в водных экосистемах Атлантического океана, которые должны учитываться при эксплуатации водных биоресурсов", - отметил Шестаков.

"Несмотря на это и учитывая фактор климатических изменений, стратегической задачей мирового рыбного хозяйства является обеспечение рационального и долговременного использования доступных биоресурсов", - продолжал он.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что "рыбный промысел в России отвечает принципам, провозглашенным в Кодексе ведения ответственного рыболовства, который принят Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 1995 году". "Ответственное рыболовство является основой эффективного функционирования рыбной индустрии, то есть сохранения стабильного состояния сырьевой базы - запасов водных биоресурсов, пригодных для эффективной промышленной эксплуатации", - сказал он.

"Антропогенное воздействие играет огромную роль в функционировании экосистем и водных биоресурсов. В связи с этим, в основе регулирования лежит определение возможно допустимых уловов на научной основе предосторожного и экосистемного подходов, то есть достижение баланса между изъятием биоресурсов и их восстановительными возможностями. В настоящее время эти принципы внедрены в законодательство России и большинства стран, осуществляющих промышленное рыболовство, а также используются в практике региональных и международных организаций по рыболовству. Но, к сожалению, пока не во всех", - подчеркнул Шестаков.

Международное сотрудничество - залог эффективного промысла

По словам руководителя Росрыболовства, "эффективная рыбопромысловая деятельность возможна только в рамках тесного международного сотрудничества". "Россия входит в большинство региональных и международных организаций по рыболовству, а также развивает двустороннее сотрудничество в рамках межправительственных соглашений, в том числе с африканскими странами. Особенно плодотворное взаимодействие в области рыболовства налажено между Российской Федерацией и Королевством Марокко. Ежегодно осуществляются совместные российско-марокканские исследования, что позволяет совершенствовать меры по управлению запасами массовых пелагических рыб", - рассказал он делегатам мероприятия.

"Главная и конечная задача рыбной отрасли - это, безусловно, обеспечение населения высококачественной рыбной продукцией. В настоящее время в мировой рыбной индустрии стратегически важным является ориентация на производство продукции глубокой переработки, как для экспорта, так и для внутреннего потребления. Это направление развивается на государственном уровне многими странами, в том числе с помощью различных механизмов стимулирования", - заявил Шестаков.

В конференции приняли участие отраслевые министры африканских стран, Норвегии, Испании, Португалии, Индонезии.

"Голубой пояс" - это инициатива, созданная по результатам Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-22), которая состоялась в Марракеше в 2016 году. Она объединяет специалистов в области морского рыболовства и направлена на создание платформы для выработки мер обеспечения устойчивого развития аквакультуры и рыболовства, борьбы с изменениями климата и загрязнением океанов, поддержки стран, реализующих заявленные принципы.