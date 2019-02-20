Амурский судостроительный завод могут докапитализировать на 10,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти могут докапитализировать Амурский судостроительный завод на 10,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Ранее глава региона сообщал о докапитализации завода на сумму 14,5 млрд рублей.

"Я встречался с президентом и попросил оказать содействие в докапитализации предприятия, получил согласие. Есть поручение президента рассмотреть этот вопрос профильным министерством. Просил 14,5 млрд, но сейчас стоит вопрос о 10,5 млрд", - сказал Фургал.

Он сообщил, что в настоящее время размер докапитализации Амурского судостроительного завода рассматривается Министерством финансов РФ.

Губернатор добавил, что ведет работу с отвечающими за гособороназказ ведомствами и с Объединенной судостроительной корпорацией по поводу дополнительных заказов для предприятия. Также ведется работа с руководством завода, вырабатывается план с определением мероприятий, которые могут реализовать региональные власти для помощи предприятию, и должен сделать сам завод.

Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) находится в Комсомольске-на-Амуре, работает с 1936 года. Завод испытывает финансовые трудности, докапитализация закроет накопленные за длительный период отсутствия заказов убытки. В январе предприятие сообщило о сокращении сотрудников.