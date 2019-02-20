Минздрав намерен взыскать с пяти крупных дистрибьюторов лекарств 165 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подало в Арбитражный суд Москвы 11 исковых заявлений о взыскании в общей сложности 165 млн рублей штрафа с пяти крупных дистрибьюторов лекарств, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщила, что речь идет о срывах сроков поставки лекарств в рамках заключенных в 2017 году между министерством и ответчиками госконтрактов - требования Минздрава выплатить пени в добровольном порядке дистрибьюторы не удовлетворили.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, среди ответчиков - входящая в российскую фармацевтическую компанию "Р-фарм" Русская медицинская компания, "Биокад", "Профарм" (структура ГК "Фармасинтез"), "Ирвин 2" и "Фармимпульс". Согласно данным картотеки, самый крупный штраф в 107,3 млн рублей Минздрав требует от компании "Профарм", еще 48,1 млн рублей - от Русской медицинской компании, более 2,9 млн - от "Биокада".

В 2018 году, по данным картотеки, неустойки за срывы сроков поставки Минздрав взыскивал через суд только с "Р-фарм". Так, к компании было подано 17 заявлений на общую сумму более 355 млн рублей, однако некоторые из них были удовлетворены частично или не были удовлетворены вообще. Помимо "Р-фарм", министерство потребовало выплатить 21 млн рублей неустойки от компании "Биотэк".