Президент Сербии Вучич встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич встретится с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в среду во второй половине дня. Об этом сообщила пресс-служба кабине сербского президента.

Встреча состоится в здании Генерального секретариата президента Республики (президентском дворце). Ожидается, что в ходе встречи Вучича и Миллера будет обсуждаться энергетическое сотрудничество и строительство сербского участка "Турецкого потока", сообщается в эфире национального телевидения Сербии RTS.

Ранее, 15 февраля, в День государственности страны, президент Вучич наградил Алексея Миллера Орденом сербского знамени 2-й степени.

Александар Вучич также заявил, что Сербия является независимой страной, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации и построит участок "Турецкого потока" через свою территорию. До этого генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строительство участка "Турецкого потока" от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.