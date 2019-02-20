Медведев отметил заслугу фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в успехах АПК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Отрасль демонстрирует высокие темпы роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою продукцию за рубеж. В этом успехе - немалая заслуга фермерских хозяйств и сельхозкооперативов", - подчеркнул премьер. "Вы производите экологически чистую продукцию, ориентируясь на самые высокие стандарты качества. Благодаря вам на прилавках магазинов появляется все больше свежих и вкусных продуктов", - добавил он.

Медведев отметил, что многие фермеры буквально с нуля смогли организовать свое производство 30 лет назад, когда в России возродилось фермерское движение, и смогли выстоять даже во времена упадка агропромышленного комплекса. "Для государства эта проблема стала серьезным вызовом. Мы хотели снова видеть Россию мощной аграрной державой и поэтому начали оказывать сельскому хозяйству беспрецедентную поддержку", - подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что сегодня аграриям предоставляется доступ к льготным кредитам, субсидиям на покупку техники, увеличиваются посевные площади, строятся терминалы в портах и оптово-распределительные центры. По его словам, эти меры позволяют АПК по праву считаться гордостью российской экономики. Медведев выразил уверенность, что на съезде подробно рассмотрят вопросы сельскохозяйственной кооперации, а также будут сформулированы полезные для отрасли предложения.

XXX съезд АККОР проходит 19-20 февраля в Москве. В нем участвуют более 800 делегатов со всей страны. Основной темой обсуждения форума является проблема развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации в России.