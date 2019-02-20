ПАО "Ил" принимает участие в выставке Aero India - 2019

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина принимает участие в международной аэрокосмической выставке Aero India - 2019, в рамках которой проведет ряд встреч с международными коллегами. В ходе выставки запланированы переговоры представителей "Ильюшина" с индийскими партнерами, на которых будут обсуждаться различные варианты сотрудничества по реализации ряда проектов. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Ил".

"Сегодня наши индийские партнеры проявляют интерес к транспортным самолетам Ил-76, Ил-112 и нашей гражданской продукции", - сказал вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко.

Особое внимание стороны уделят послепродажному обслуживанию самолетов. ПАО "Ил" рассматривает Индию как важнейшего стратегического партнера и со своей стороны готово предложить ряд перспективных проектов. Курс на укрепление связей, создание особых отношений с индийскими партнерами заложены в стратегию развития внешнеэкономической деятельности "Ильюшина". Сейчас ПАО "Ил" проводит активную трансформацию системы послепродажного обслуживания Дивизиона транспортной авиации и модели взаимодействия с клиентами для создания эффективной и гибкой системы сервиса в интересах индийских эксплуатантов и потенциальных партнеров из других стран.

Понимая современный стратегический курс развития Индии, ПАО "Ил" в качестве основного инструмента сотрудничества также предлагает гибкую модель промышленного партнерства с целью создания "национального" самолета в наиболее востребованном в Индии сегменте. Индия по сей день остается крупнейшим эксплуатантом российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и их различных модификаций, а также самолетов Ил-38.