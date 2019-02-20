PDVSA обвинила оппозицию в поджоге насосной станции

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Государственная нефтедобывающая компания PDVSA обвинила представителей оппозиции в поджоге насосной станции Эро в городе Сан-Томе на севере Венесуэлы.

"Во вторник PDVSA локализовала пожар на насосной станции Эро, вызванный саботажем со стороны правой оппозиции", - говорится в обнародованном в среду заявлении компании.

PDVSA назвала инцидент "террористическим актом". В заявлении уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо призвал сотрудников компании "сохранять бдительность, чтобы защитить венесуэльскую нефть от посягательств империалистов".