"Россети" планируют начать массовую установку "умных" приборов учета с 2020 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Россети" планируют начать установку интеллектуальных систем учета электроэнергии с 2020 года, следует из "дорожной карты" реализации концепции цифровой трансформации "Россетей".

Кроме того, компания планирует с 2020 года начать комплексное техперевооружение, "оцифровку" существующих трансформаторов и установку оптических измерительных трансформаторов на новых подстанциях, а также провести модернизацию систем связи.

Ранее сообщалось, что пилотным регионом по оснащению потребителей "умными" приборами стала Калининградская область. В регионе в настоящее время почти 80% интеллектуальных приборов учета. В 2019 году этот показатель может возрасти до 100%. Установка интеллектуальных приборов учета в Калининградской области началась в 2016 году. На тарифах для потребителей проект не отражается.

Также сообщалось, что "Россети" готовы взять на себя расходы по замене счетчиков электроэнергии для установки интеллектуальных приборов учета.

Установка интеллектуальных систем учета является частью программы цифровой трансформации компании до 2030 года. Общая стоимость программы оценивается в 1,3 трлн рублей.