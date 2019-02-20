Минкомсвязь станет координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме для продвижения компаний РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ станет координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме для продвижения российских компаний. Такое решение принято в ходе рабочего визита во Вьетнам замглавы министерства Михаила Мамонова, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

Новая площадка будет содействовать российским компаниям в выходе на рынок Вьетнама. "Хаб должен включать площадку с выставочно-демонстрационной и офисной инфраструктурой и управляться опытным оператором с компетенциями по продвижению компаний на местных рынках, - сказал Мамонов. - Также хаб может оказывать содействие перспективным стартапам и ИТ-компаниям в доступе к национальным венчурным капиталам и экспертизе".

Чиновник считает, что в роли хаба может выступить Центр российских высоких технологий, который будет создан под эгидой Минкомсвязи России. Интерес к участию в проекте выразили InfoWatch, "Лаборатория Касперского", Университет Росатома и другие компании. По его словам, центр станет постоянной платформой научного и технологического сотрудничества между российскими и вьетнамскими университетами и компаниями в сфере кибербезопасности, ИТ, критической инфраструктуры и подготовки кадров.

Бизнес-миссия во Вьетнам проходит с 18 по 21 февраля в рамках подписанного 11 декабря 2018 года в Москве меморандума о взаимопонимании между Минкомсвязью России и Канцелярией правительства Вьетнама о сотрудничестве в области развития электронного правительства.