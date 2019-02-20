Путин призвал бизнес активнее инвестировать в развитие рынка газомоторного топлива

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бизнес должен активнее принимать участие в развитии российского рынка газомоторного топлива в рамках улучшения экологической обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Необходимо переводить на более чистые, экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ", - сказал глава государства.

По данным Минэнерго, в 2019 году на строительство новых газовых заправок и переоборудование транспорта в РФ будет выделено около 4 млрд рублей. В качестве объектов для субсидирования рассматриваются строительство новых газовых автозаправочных станций и мультитопливных АЗС, а также дооборудование уже существующих заправок модулями заправки природным газом. Размер субсидии на одну заправку - 40 млн рублей с выплатой по факту ввода в эксплуатацию.

Для того, чтобы получить софинансирование, регионам необходимо направить в Минэнерго заявку с указанием объектов и инвесторов. Собственникам транспортных средств субсидия будет предоставляться в виде 30% скидки от эталонной стоимости переоборудования.