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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Кудрин назвал фундаментальным предложение Путина реформировать сферу надзора до 2021 года

Глава Счетной палаты отметил, что реформа не должна ограничиться обновлением старых инструкций

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина провести реформу надзорной деятельности до 2021 года является самым фундаментальным в его послании Федеральному собранию. Такое мнение председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил на своей странице в Twitter.

"Самое фундаментальное предложение в послании президента - провести ревизию всей нормативной базы в контрольно-надзорной деятельности до 2021 года", - написал глава Счетной палаты.

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Кудрин также добавил, что реформа не должна ограничиться обновлением старых инструкций. "Это должна быть реформа контроля на новых принципах в интересах граждан и бизнеса", - подчеркнул он.

В среду глава государства в послании Федеральному собранию заявил, что действие всех ныне существующих нормативных актов в контрольно-надзорной деятельности должно прекратиться в 2021 году, им на смену через два года должны прийти документы, соответствующие современным требованиям.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России и необходимость разработки механизма, который будет предусматривать анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований. Этот механизм получил название "регуляторной гильотины".

По мнению премьер-министра, сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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