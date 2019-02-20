Инвестиции в реконструкцию ж/д пути на СКЖД в 2019 году составят 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в реконструкцию и капитальный ремонт железнодорожных путей на Северо-Кавказской магистрали (СКЖД) в 2019 году составят 3,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба СКЖД.

Основные работы запланированы на объектах железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Дагестан и Чеченской республике. В общей сложности в текущем году планируется модернизировать 249 км пути.

В 2018 году инвестиции в реконструкцию железнодорожных путей на СКЖД увеличились по сравнению с 2017 годом на 31% и составили 3,8 млрд рублей.