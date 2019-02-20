ЦБ: система быстрых платежей снизит комиссии для бизнеса при безналичных расчетах

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Запуск платежей в пользу юридических лиц в рамках разработанной Банком России системы быстрых платежей снизит для предприятий комиссии за безналичный расчет при оплате товаров и услуг. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Вместо того, чтобы регулировать интерчендж [межбанковская комиссия], сейчас при таких негативных сценариях надо реально внедрять как можно быстрее систему быстрых платежей. Второй этап - это оплата в пользу юрлиц. При минимальных комиссиях торговые предприятия как раз снизят свои издержки, присоединяясь к этой системе через банки, где они обслуживаются. Мы достигнем цели снижения издержек для предприятий за счет другого, более современного и перспективного механизма, как развитие и внедрение системы быстрых платежей для всех участников рынка", - сказала она.

В начале февраля президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссии за безналичный расчет за товары и услуги, которые в РФ доходят до 3% от суммы платежей по карте, и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Как сообщалось ранее, платежи потребителей в пользу юридических лиц за товары и услуги в разработанной Банком России системе быстрых платежей станут доступны во второй половине 2019 года. Осуществить платеж можно будет также с помощью QR-кода.

В свою очередь, директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила журналистам, что сейчас Банк России совместно с участниками рынка завершает работы по выработке стандарта сервиса оплаты с помощью QR-кода в торговых точках. Она отметила, что важно создать удобный и понятный сервис не только для плательщиков, но и для торгово-сервисных предприятий, которые непосредственно будут одной из сторон по этому сервису. При этом запуск системы быстрых платежей, по мнению директора департамента ЦБ, будет способствовать увеличению доли безналичных платежей в РФ по итогам 2019 года на 10 п.п., до 66%.

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.