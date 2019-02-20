Клишас назвал "административной революцией" предложение Путина реформировать сферу надзора

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина провести реформу надзорной деятельности до 2021 года является "настоящей административной революцией", которая поможет в развитии экономики. Об этом заявил ТАСС в среду журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Глава государства, выступая в среду с посланием Федеральному собранию РФ, заявил, что действие всех ныне существующих нормативных актов в контрольно-надзорной деятельности должно прекратиться в 2021 году, им на смену должны прийти документы, соответствующие современным требованиям.

"Прекратить действие подзаконных актов в сфере контроля и надзора - это настоящая административная революция. Очень важный шаг, который должен помочь нашей экономике динамично двигаться вперед", - сказал Клишас, комментируя послание президента РФ.

Также важным, по мнению сенатора, является высказывание президента о том, что Россия может существовать только как суверенное государство. "Данное положение - программа действий для парламента и правительства буквально во всех сферах. Это и программа, и идеология развития страны", - отметил глава комитета СФ.

Запрос на справедливость

Сенатор обратил внимание и на заявление президента о том, что власть должна слышать запрос людей на справедливость. "Это касается всех сфер жизни, в первую очередь социальных вопросов. Даже если что-то по закону и правильно, но люди с этим не согласны - такие правила нужно менять", - считает парламентарий.

Клишас напомнил, что для реализации многих задач, поставленных в послании, предусмотрен один год. По его мнению, важно, чтобы за каждое из направлений были ответственные, "те, кто обеспечивает результат, пусть небольшой, но сегодня, а не когда-нибудь потом". "Отложенным обещаниям люди не верят, это мы хорошо чувствуем, работая в своих регионах. И это хорошо чувствует президент", - подчеркнул парламентарий.

"Многие из этих решений не потребуют дополнительных решений со стороны других органов власти. Считаю, что это одна из важнейших частей послания", - заключил Клишас.