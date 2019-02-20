Матвиенко: все озвученные президентом меры будут в полной мере профинансированы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все озвученные во время послания Федеральному собранию предложения президента Владимира Путина будут в полном объеме обеспечены финансированием, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Президент не только предложил много новых дополнительных мер поддержки семей, образования, здравоохранения, но просчитана каждая такая мера и названа в цифрах. Естественно, это все обсуждалось с правительством, Министерством финансов. Есть полная уверенность и гарантия того, что эти все меры будут реализованы и в полном объеме обеспечены финансированием", - сказала Матвиенко.

Она также отметила тот факт, что послание президента Федеральному собранию началось с темы семьи. По словам спикера, демографическая ситуация в настоящее время ухудшается по объективным причинам, и в этой связи государство должно предпринимать дополнительные меры.

Во время послания Федеральному собранию президент заявил о необходимости продления льготы по ипотеке на весь срок кредита для многодетных семей, а также об увеличении федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для семей с детьми.