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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Матвиенко: все озвученные президентом меры будут в полной мере профинансированы

Спикер Совета Федерации также отметила, что государство должно предпринимать дополнительные меры в связи с ухудшением демографической ситуации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все озвученные во время послания Федеральному собранию предложения президента Владимира Путина будут в полном объеме обеспечены финансированием, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Президент не только предложил много новых дополнительных мер поддержки семей, образования, здравоохранения, но просчитана каждая такая мера и названа в цифрах. Естественно, это все обсуждалось с правительством, Министерством финансов. Есть полная уверенность и гарантия того, что эти все меры будут реализованы и в полном объеме обеспечены финансированием", - сказала Матвиенко.

Она также отметила тот факт, что послание президента Федеральному собранию началось с темы семьи. По словам спикера, демографическая ситуация в настоящее время ухудшается по объективным причинам, и в этой связи государство должно предпринимать дополнительные меры.

Во время послания Федеральному собранию президент заявил о необходимости продления льготы по ипотеке на весь срок кредита для многодетных семей, а также об увеличении федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для семей с детьми.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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