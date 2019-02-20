Топилин объяснил разницу доплат к пенсии ее соотношением с прожиточным минимумом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин объяснил, что индексация пенсий с 1 января 2019 года не отразилась на размере выплат части россиян из-за зависимости социальных доплат от соотношения пенсии с прожиточным минимумом в стране и регионе. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал немедленно ее устранить.

По словам Топилина, согласно действующему законодательству, тем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, положена соответствующая доплата. "Это общая норма закона, в котором указано, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. В тех регионах, где прожиточный минимум ниже, чем в среднем по РФ, выплачивается федеральная социальная доплата к пенсии, там, где прожиточный минимум выше, чем средний по РФ, выплачивается региональная социальная доплата к пенсии", - сказал Топилин.

Например, пояснил министр, если прожиточный минимум в регионе - примерно 9 тыс. рублей, а пенсия составляла 8 тыс. до 1 января 2019 года, то к ней начислялась федеральная социальная доплата в размере 1 тыс. рублей. После индексации на 7% с 1 января пенсия составила примерно 8560 рублей, но прожиточный минимум в регионе остался на прежнем уровне. В таком случае сокращается доплата к пенсии на сумму индексации. "Он [пенсионер] все равно сейчас получает примерно 9 тыс., поскольку индексация произошла, а федеральная социальная доплата просто уменьшилась на сумму этой индексации", - пояснил Топилин.