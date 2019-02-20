Россия поможет Вьетнаму в создании электронного правительства

ХАНОЙ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россия и Вьетнам намерены продвигать сотрудничество в области информационных технологий и сетевой безопасности. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в среду заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Мамонов, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме во главе делегации представителей российских компаний, работающих в сферах информационных технологий.

По его словам, во время состоявшегося в ноябре 2018 года визита во Вьетнам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева стороны договорились, что Россия окажет Ханою содействие в создании электронного правительства, в развитии сферы информационной безопасности и в строительстве умных городов. В ходе нынешнего визита в состав российской делегации вошли порядка 50 человек, представляющих более 20 ведущих российских компаний. Это компании, которые занимаются оказанием услуг государству в том числе по созданию систем интеллектуального транспорта, систем мониторинга, слежения и сбора данных с камер наблюдения, систем электронного документооборота, а также финансовых технологий в сфере госуслуг.

"Вместе с вьетнамской стороной мы определим форматы, в которых будем сотрудничать - это может быть как оказание консультаций, так и передача технологий и поставка российских решений полностью под ключ. Мы намерены быстро разработать дорожную карту и рассчитываем уже к заседанию межправительственной комиссии, которое пройдет во второй половине этого года уже доложить о ходе реализации планов сотрудничества в этих сферах", - отметил замминистра.

Вьетнам заинтересован в российском опыте

Мамонов рассказал, что на состоявшейся встрече министр, начальник канцелярии правительства Вьетнама Май Тиен Зунг подчеркнул, что вьетнамская сторона придает важное значение строительству электронного правительства и развитию цифровой экономики в стране. Вьетнам, как сказал он, хочет перенять опыт Российской Федерации в создании национальной системы управления данными и портала государственных услуг. "Россия создала уникальный комплекс электронного правительства и то, что вьетнамцы заинтересовались именно нашими технологиями, свидетельствует о том, что они признают высокий уровень наших технологических решений", - подчеркнул замглавы Минкомсвязи РФ.

Он обратил внимание, что развитие взаимодействия в таких чувствительных сферах как электронное правительство и умные города - это не просто одноразовые поставки товаров и услуг, это - "долгосрочное сотрудничество с партнерами на базе наших технологических решений". "Такое партнерство особенно актуально для развития сотрудничества в масштабах зоны свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. В перспективе мы сможем перейти к обмену электронными документами, использованию электронных договоров, электронной товарно-сопроводительной документации и цифровой подписи - все это создаст новые условия для мощного роста взаимной торговли", - уверен замминистра.