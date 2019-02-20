Резервную ЛЭП из России в Южную Осетию планируется запустить в 2019 году

ТАСС, 20 февраля. Резервная линия электропередачи (ЛЭП), которая повысит надежность энергоснабжения Южной Осетии, получающей электроэнергию из России, будет проложена до конца 2019 года, сообщил ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В настоящее время Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии. Плохие погодные условия в горах Северной Осетии не раз становились причиной аварий на головной ЛЭП, из-за чего Южная Осетия оставалась без света.

"Я думаю, что в ближайшее время этот резерв будет. Мы планируем [запустить его] в этом году, до конца года, чтобы мы зимой не были под угрозой катаклизмов", - сообщил Бибилов.

По его словам, все согласования уже прошли, техническое задание готово. Сейчас идет подготовка документов, необходимых для дальнейшей работы ЛЭП, заключаются дополнительные соглашения. При этом источник финансирования строительства окончательно еще не определен.

Ранее сообщалось, что строительство резервной ЛЭП в Южной Осетии планируется начать в 2019 году. ЛЭП будет проведена через Рокский тоннель, резервную линию могут провести через Главный Кавказский хребет. В конце декабря 2017 года из-за аварии на данном участке ЛЭП Южная Осетия пять суток осталась без электроснабжения. Еще ранее, зимой 2006 года из-за серьезной аварии на том же участке республика оставалась без электричества целый месяц.

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рокский перевал. Это единственный источник электричества для республики. Несколько раз в году население Южной Осетии, которое превышает 50 тыс. человек, остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становятся плохие погодные условия в горах Северной Осетии.