Магистральные каналы связи на Чукотке должны заработать к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Магистральные каналы связи в Чукотском автономном округе должны заработать к 2025 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства.

Паспорт нацпроекта утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

К 30 июня 2019 года должен быть разработан план-график создания инфраструктуры магистральных каналов связи на Чукотке с выходом в единую сеть электросвязи РФ.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей, еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всей нацпрограммы "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.

Чукотка остается единственным российским регионом, не имеющим волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), там работает только спутниковый интернет. Прокладка ВОЛС начнется в 2019 году, проект оценивается в 7,8 млрд рублей.

На Чукотке будет проложено две линии связи: подводная - из Петропавловска-Камчатского до Анадыря и сухопутная - Омсукчан - Песчанка - Билибино - Певек. Общая протяженность первой линии составит 2260 км, длина наземной ВОЛС - 1400 км, их пропускная способность 100 Гбит/с и 80 Гбит/с соответственно.