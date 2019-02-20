Власти Кубани направят около 1 млрд рублей на создание комфортных условий жизни на селе

ТАСС, 20 февраля. Власти Краснодарского края направят порядка 1 млрд рублей на создание комфортных условий для жизни в сельской местности и на развитие малого и среднего бизнеса в 2019 году. Об этом заявил спикер законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу перед руководителями регионов улучшить качество жизни в селе.

"На создание комфортных условий жизни на селе и развитие малого и среднего бизнеса, как и в 2018 году, будет направлено порядка 1 млрд рублей", - уточнил спикер заксобрания.

Глава кубанского парламента также отметил, что качество жизни в сельской местности зависит и от уровня оказываемой первой медицинской помощи. По программе "Развитие здравоохранения" в 2018 году на Кубани было построено 28 офисов врачей общей практики, в планах на 2019 год - строительство еще 27.

"Решению проблемы кадрового дефицита в сельском здравоохранении будет способствовать предложение главы государства о повышении возрастной планки участников программы "Земский доктор" до 50 лет", - добавил глава Законодательного собрания.

Он также уточнил, что парламентарии региона рассматривают инициативу по обеспечению устойчивой сотовой связью и доступом в интернет жителей отдаленных малочисленных сельских населенных пунктов. "Она уже направлена федеральным законодателям. Все это в комплексе позволит существенно поднять уровень и качество жизни селян Кубани", - сказал Бурлачко.