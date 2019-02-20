Энергоцентр стоимостью более 500 млн рублей построят в Тамбовской области в 2019 году

ТАМБОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Новый энергетический центр будет построен в 2019 году в индустриальном парке "Уварово" Тамбовской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"Важным событием дня стало подписание соглашения с одним из резидентов индустриального парка "Уварово" - ООО "Энергоцентр - Уварово". Согласно соглашению, в "Уварово" будет построен энергоцентр для предоставления инфраструктурных услуг - электроэнергия, пароснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация и прочие. Ориентировочная стоимость проекта превышает 510 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, энергоцентр будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года и позволит обеспечивать более дешевой электроэнергией резидентов индустриального парка. Мощность первой очереди составит 3 МВт электроэнергии и 10 тонн пара/час, второй - до 6МВт и 16 тонн пара/час с возможностью дальнейшего увеличения мощностей.

Индустриальный парк "Уварово" занимает площадь более 28 га. Якорным инвестором является компания "Ладесол-Тамбов" с проектом строительства завода по глубокой переработке зерна, производством концентрированных кормов для животноводства, рыбного хозяйства. Проект вошел в число приоритетных в Тамбовской области. Предполагается, что сумма совокупных инвестиций составит свыше 2 млрд рублей.