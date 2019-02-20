Три иномарки, принадлежавшие полковнику Захарченко, выставили на торги

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Росимущество выставило на торги два Porsche и Mercedes, ранее принадлежавшие обвиняемому в коррупции Дмитрию Захарченко. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Территориальное управление Росимущества в Москве выставило на торги автотранспортные средства, ранее принадлежавшие экс-полковнику Дмитрию Захарченко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Porsche Cayenne GTS 2013 года и Porsche Cayenne SHybrid 2012 года, а также Mercedes Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска. Общая стоимость автомобилей составляет чуть более 10,5 млн рублей.

Захарченко ранее занимал пост заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. При обыске у него в квартире нашли рекордную сумму - около 9 млрд рублей в разной валюте.

В конце 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Захарченко более чем на 9 млрд рублей. В начале февраля 2019 года стало известно, что надзорное ведомство подаст еще один иск об изъятии имущества обвиняемого почти на 0,5 млрд рублей.