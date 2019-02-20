Три компании подали заявки на размещение в технопарке "Хайпарк ИТМО" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Первые три компании подали заявки на получение статуса резидента технопарка "Хайпарк ИТМО". Об этом сообщила пресс-служба администрации Смольного по итогам заседания совета директоров АО "ИТМО Хайпарк".

"Уже поданы три заявки на [полчение] статуса резидента", - говорится в сообщении.

Планируется, что резидентами технопарка будут только высокотехнологичные компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, киберфизических систем, робототехники, биомедицинских технологий, а также с фотонными и квантовыми технологиями. "Ключевая ставка сделана на ИТ-технологии, главным образом на технологии для "умных" городов. Это IT-решения для транспорта, для здравоохранения, для госуправления, безопасности", - отметили в пресс-службе.

Совет директоров также утвердил стратегию развития компании до 2027 года, на ее реализацию получено первое финансирование из госбюджета. В рамках конкурса определена компания-разработчик архитектурно-планировочного решения комплекса - ООО "РТДА", учредителями которого являются ГК "Интеко" и немецкое архитектурное бюро BRT Architekten.

Проект включает три очереди строительства второго кампуса университета ИТМО (строительство запланировано на 2020-2023 годы), создание инновационного центра (до 2027 года), возведение центра прогрессивных производств, которое будет строиться за счет частных инвестиций.

В кампусе ИТМО будут обучаться 3,6 тыс. человек. В рамках проекта будет создано, как минимум, пять инновационных производств, 50 лабораторий международного уровня, рядом с центром планируется построить новый город- спутник Санкт-Петербурга - Южный. В настоящее время ведется разработка проекта планировки его территории (около 100 га).