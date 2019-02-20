Тамбовская область намерена увеличить урожай зерна в 2019 году до 4 млн тонн

ТАМБОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Тамбовская область рассчитывает в 2019 году увеличить урожай зерновых с 3,6 до 4 млн тонн. Об этом сообщил в среду вице-губернатор региона Сергей Иванов, выступая на VII Международной агротехнологической конференции "АгроHighTech - XXI" в Тамбове.

"В настоящий момент на территории Тамбовской области засевается свыше 1,7 млн гектаров полей. В этом году планируют засеять на 5% больше посевных площадей. Если в прошлом году мы получили 3,6 млн тонн зерновых, то теперь поставили перед собой новую планку - 4 млн тонн, не менее", - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что за последние десять лет урожайность в регионе выросла в два раза и сегодня составляет около 40 центнеров с гектара, что, по его словам, не является пределом. "За счет технологий, семян, удобрений, а также за счет того, что сегодня на полную мощность вышли наши животноводческие комплексы, и мы начали вносить на поля органику, которая дает свой эффект, - все это в итоге позволит нам значительно увеличить урожайность. Я думаю, что в ближайшее пятилетие у нас урожайность превысит 40 центнеров с гектара", - считает вице-губернатор.

Он уточнил, что ежегодно в регионе уменьшается доля фуража, сегодня она составляет лишь четвертую часть от всего урожая. При этом стремительными темпами растет доля сои. В 2019 году посевные площади под эту культуру по сравнению с прошлым годом вырастут на 18%.

"Соя, на мой взгляд, сегодня самая перспективная культура. Мы сейчас занимаем шестое место в России по ее производству, ежегодно наращивая объемы посевных площадей. Пока что у нас урожайность ближе к среднероссийской - 25 центнеров с гектара. Но у нас в регионе уже есть хозяйства, которые выращивают до 28 центнеров с гектара", - отметил вице-губернатор.

По его словам, по производству зерна Тамбовская область в 2018 году заняла третье место в Центральном Федеральном округе (ЦФО) и девятое место в России.