Кубань к 2024 году увеличит объемы экспорта более чем в 1,7 раза

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани планируют увеличить объемы экспорта продукции более чем в 1,7 раза к 2024 году, акценты будут сделаны на экологически чистую продукцию и развитие промышленности. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации региона.

"К 2024 году Краснодарский край планирует увеличить экспорт продукции более чем в 1,7 раза", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что считает конкурентным преимуществом тот факт, что в регионе производится экологически чистая продукция, которая востребована потребителями за пределами страны. Например, кубанские вина экспортируют в Германию и Австрию. "Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. Но если вчера мы говорили об импортозамещении, то сегодня делаем ставку на экспортоориентированность", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы администрации региона, доля края в российском экспорте АПК в 2018 году составляла порядка 10%. Экспорт продукции АПК региона в 2018 году составил порядка $2,2 млрд. В общекраевом объеме экспорта на долю продукции АПК приходится около 30%, в числе экспортеров - 135 стран ближнего и дальнего зарубежья, экспортируется порядка 150 видов сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что в среднем в год общий экспорт Кубани составляет около $7 млрд, из них несырьевой и неэнергетический - около $3 млрд. Власти региона нацелены на смену структуру экспорта и смещение акцентов на поставки продукции перерабатывающей отрасли.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу, чтобы 2024 году объемы экспортируемой из России продукции увеличились до $45 млрд. Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что по итогам 2018 года экспорт российской продукции АПК, по предварительным данным, составил $26 млрд.