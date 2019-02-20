Лавров проведет брифинг для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в четверг перед членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ, а также ответит на их вопросы. Брифинг пройдет в центральном здании МИД.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась в октябре 2017 года. Тогда в ходе беседы, которая продлилась более полутора часов, министр затронул такие вопросы, как непредсказуемость действий администрации США, ситуация на Украине, реализация проекта газопровода "Северный поток - 2", а также возможность возвращения доверия между РФ и Евросоюзом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главной темой предстоящего мероприятия станет нынешнее состояние отношений между РФ и ЕС, а также перспективы их развития. Известно, что АЕБ объединяет более 500 компаний и банков из стран-членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и других государств, осуществляющих свою деятельность в России.

Стоит обратить внимание и на позитивные тенденции, которые наметились в товарообороте между РФ и Евросоюзом - в 2018 году он вырос на 20%. В этой связи, как отметил министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с представителями АЕБ в декабре прошлого года, взаимоотношения с Россией являются для Европы "одним из очень серьезных драйверов экономического роста".

Примечательно, что такой же позиции придерживаются и европейские инвесторы, которые стали считать Россию более привлекательной для вложений. Согласно результатам последнего опроса членов АЕБ, РФ поднялась на 21 пункт и заняла 145 место из 200 по привлекательности для инвесторов.

В свою очередь, председатель правления ассоциации, генеральный директор Porsche Russland Томас Штэрцель заявил, что среди факторов, снижающих привлекательность, - строгие условия участия в государственных закупках и санкции по отношению к инвесторам, а также недостаточные меры поддержки для уже существующих проектов.