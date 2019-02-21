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"Известия": ретейлеры предупредили о возможных перебоях с поставками молочной продукции

Задержки поставок могут возникнуть из-за расширения списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Крупные торговые сети прогнозируют возможные перебои с поставками молочной продукции в связи с предполагаемым расширением списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минэкономразвития.

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Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует дополнить готовыми молочными продуктами перечень товаров, на которые должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Как отметили в АКОРТ, новые требования планируется ввести слишком быстро, поэтому оформление ветеринарных документов может вызвать остановку или "критическое замедление распределения" продукции, пишет газета. Кроме того, по мнению представителей ассоциации, в связи с предлагаемыми изменениями резко вырастут издержки торговых сетей - до 25-30%.

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что приказ должен вступить в силу 1 июля.

В феврале на X съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что планируется поэтапное введение готовой молочной продукции в систему "Меркурий". Он отметил, что с апреля в эту систему будет включена разная номенклатура молочной продукции, а вся она войдет туда до конца года. Введение продукции, по его словам, будет проходить при участии рабочей группы, в которую будут входить и отраслевой союз, и бизнес-сообщество, и представители Минсельхоза с Россельхознадзором.

О системе "Меркурий"

С 1 июля 2018 года производители всех продуктов животного происхождения, за исключением молока, должны были перейти на электронные ветеринарные сертификаты в системе "Меркурий". В информационную систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Ранее такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках.

Россельхознадзор - разработчик системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Готовая молочная продукция не проходит электронную ветеринарную сертификацию, ее планируют заменить цифровой маркировкой.

Также от ветсертификации освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).

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