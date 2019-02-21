Турпоток в Туву в 2018 году вырос до 95 тыс. человек

ТАСС, 21 февраля. Поток туристов в Туву в 2018 году вырос до 95,7 тыс. человек, сообщила в четверг ТАСС министр экономики республики Елена Каратаева.

По данным ведомства, рост в сравнении с 2017 годом, когда регион посетили 78 тыс. туристов, составил 21,8%. Объем платных услуг возрос на 24% и составил 136 млн рублей.

"Рост показателей туризма произошел в основном за счет ввода [в строй] новой пятизвездочной гостиницы "Азимут", [это повлияло на] турпоток, налоговые поступления, объем платных услуг, а также [за счет] систематизации событийных мероприятий", - сообщила Каратаева, отметив также организацию международного инфотура с Монголией.

По прогнозам министерства, турпоток в Туву в текущем году превысит 102 тыс. человек.

Согласно республиканской Стратегии развития туризма до 2030 года, в муниципальных образованиях Тувы разработаны планы "дорожные карты" по развитию отрасли. Туристские маршруты и туры выходного дня разработаны и функционируют во всех районах и городах. В рамках развития этнического туризма в прошлом году сертифицировано 13 маршрутов. В частности, действует экологический маршрут "Президентские каникулы", в программу которого входит рыбалка в озерах Тоджинского района.