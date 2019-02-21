Система контроля электросети появится в Курортном районе Петербурга к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Электросетевая компания "Ленэнерго" (входит в "Россети") внедрит интеллектуальную систему мониторинга состояния и управления электросети в Кингисеппском районе Ленинградской области к 2020 году и в Курортном районе Санкт-Петербурга к 2022 году. Технология позволит сократить частоту и длительность аварийных отключений электроснабжения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия.

Автоматизация распределительной электрической сети позволяет локализовать поврежденный участок без отключения остальных потребителей района. В декабре новой системой мониторинга сети оснастили Всеволожский район электросетей (РЭС).

"В рамках работ по автоматизации распределительной сети пилотные проекты планируется реализовать в Кингисеппском районе Ленинградской области к 2020 году и в Курортном районе Санкт-Петербурга к 2022 году. В настоящее время ведется проектирование. Благодаря технологии нам удастся сократить частоту и длительность аварийных отключений, так как сократится время поиска поврежденного участка", - сказал представитель компании.

В пилотной зоне Кингисеппского РЭС компания планирует установить порядка восьми аппаратов, анализирующих режимы работы с передачей данных на диспетчерский пульт, более 25 комплектов индикаторов определения места повреждения. Контроль и управление за распределением нагрузки будут вестись дистанционно с диспетчерского пункта. Объемы работ по Песочинскому РЭС, который находится под управлением сетевой компании "Курортэнерго" (входит в состав "Ленэнерго") и обеспечивает электричеством Курортный район Санкт-Петербурга, будут определены по итогам проектирования. Стоимость реализации пилотных проектов пока не уточняется.

На территории Кингисеппского района Ленинградской области, площадью 2,9 тыс. кв. км, проживают 78,8 тыс. человек, размещены заводы по производству минеральных удобрений, готовых металлических изделий, комплектующих изделий к автомобилям, нефтепродуктов, а также стройматериалов и металлоконструкций. В Курортном районе Петербурга живут 76,9 тыс. человек, площадь района составляет 267 тыс. кв. км, здесь распложены 12 крупных промышленных предприятий, в частности автомобильный завод Hyundai и "Сестрорецкий хлебозавод". На территории района также действует более 40 учреждений санаторно-курортного комплекса.

Впервые "Ленэнерго" вела в работу аналогичную систему в декабре минувшего года во Всеволожском районе электросетей, который обеспечивает электричеством одноименный административный район Ленинградской области. Стоимость реализации проекта составила 130,6 млн рублей, ожидаемый срок окупаемости инвестиций - семь лет. "Ленэнерго" является одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область.