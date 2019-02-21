Госдума ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения со Швецией

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол к Конвенции между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанный 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.

Необходимость внесения изменений в конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, касающихся, в частности, обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями, говорится в пояснительной записке.

Положения протокола отражают рекомендации плана по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), в частности, по противодействию уходу от уплаты налогов в обеих странах или предоставлению двойного вычета.

Устанавливается правило определения резидентства для лица, не являющегося физическим, в случаях, когда такое лицо признается лицом с постоянным местопребыванием в обеих странах, совершенствуется механизм разрешения споров, связанных с корректировкой прибыли. Налогообложение доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, позволяется осуществлять в том договаривающемся государстве, где расположено это недвижимое имущество.

Протокол будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и королевством Швеция, привлечению взаимных инвестиций, говорится в пояснительной записке.