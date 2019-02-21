Комплекс "БраМос" поставят для строящихся фрегатов проекта 11356М в 2020 году

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Ударный ракетный комплекс "БраМос" будет поставлен в 2020 году для двух фрегатов проекта 11356М, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде. Об этом ТАСС на выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 сообщил глава компании "БраМос Аэроспейс" с российской стороны Александр Максичев.

"Два комплекса "БраМос" с вертикальными пусковыми установками [ВПУ] на восемь ракет и всем сопутствующим оборудованием будут поставлены для двух фрегатов проекта 11356М в 2020 году", - отметил Максичев.

"ВПУ производятся в Индии, на них у компании "БраМос Аэроспейс" есть патент", - добавил он.

Все четыре новых фрегата проекта 11356М для ВМС Индии, строительство которых будет вестись на ПСЗ "Янтарь" (два корабля) и на индийской судостроительной верфи Goa Shipyard (два корабля) при техническом содействии российской стороны, будут оснащены ударным ракетным комплексом "БраМос".

Этим комплексом оснащаются все боевые корабли ВМС Индии классов фрегат и эсминец.