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Арктика сегодня

Тема Арктики может стать основной на встрече Путина с кабмином 27 февраля

Повестка заседания пока дорабатывается, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства 27 февраля может быть посвящено теме развития арктической зоны России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента запланировано на следующей неделе совещание с членами правительства и тема Арктики может стать профильным вопросом", - сказал он. "Повестка заседания пока дорабатывается", - добавил Песков.

Путин регулярно по средам проводит совещания с правительством - в среднем, один раз в две недели. На таких совещаниях обсуждается один-два профильных вопроса, а также актуальные текущие темы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАрктика сегодня
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