Тема Арктики может стать основной на встрече Путина с кабмином 27 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства 27 февраля может быть посвящено теме развития арктической зоны России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента запланировано на следующей неделе совещание с членами правительства и тема Арктики может стать профильным вопросом", - сказал он. "Повестка заседания пока дорабатывается", - добавил Песков.

Путин регулярно по средам проводит совещания с правительством - в среднем, один раз в две недели. На таких совещаниях обсуждается один-два профильных вопроса, а также актуальные текущие темы.