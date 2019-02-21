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Путин и король Саудовской Аравии высоко оценили сделку ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал конкретного ответа на вопрос, когда может состояться визит российского лидера в королевство

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дали высокую оценку сделке ОПЕК+ и эффективности энергетического взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено. Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королем, и президентом России", - сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства не дал конкретного ответа на вопрос, когда может состояться визит российского лидера в королевство. "Сроки визита будут дальше согласовываться и будут согласованы по дипломатическим каналам", - уточнил он.

Ранее во вторник, 19 февраля пресс-служба Кремля сообщила, что по итогам состоявшегося телефонного разговора президент РФ и король Саудовской Аравии подтвердили готовность и впредь продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов. Обсуждался также и график предстоящих контактов на различных уровнях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльПесков, Дмитрий Сергеевич
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