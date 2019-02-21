Минпромторг и РЭЦ открыли в Мумбаи первый зарубежный офис единой поддержки экспорта

МУМБАИ (ИНДИЯ), 21 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России и Российский экспортный центр открыли первый зарубежный офис единой системы поддержки экспорта, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия офиса приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АО "РЭЦ" Андрей Слепнев.

Единая система поддержки экспорта предполагает формирование в 19 странах крупных региональных хабов, в 33-х странах - локальных точек. Агентские и партнерские сети при этом обеспечат продвижение российских товаров на зарубежные рынки более чем 100 стран, рассказали в Минпромторге. В первой половине 2019 года запланирован запуск первых семи пилотных точек присутствия группы поддержки экспорта.

Данная инфраструктура создается в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для сопровождения российских промышленников, которые планируют выходить на международные рынки. Единая система обеспечит единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг, диверсификацию географии российского экспорта, охват более чем в 100 зарубежных странах и 85 субъектах РФ.

"Данный формат присутствия в Индии позволит обеспечить содействие российским экспортерам и иностранным покупателям российской продукции в подборе релевантных партнеров, в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях, и оказать содействие в осуществлении финансовой и нефинансовой поддержки реализации совместных проектов в России и Индии, а также на рынках третьих стран", - сказал Мантуров.